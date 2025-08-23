Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan



Becayiş istiyor
23 Ağustos 2025 16:21
Toplu sözleşme kazanımlarında becayiş kaldırıldı mı?

EKİP PORTAL forumunda nokta atış becayiş kalktı diye bir bilgi var bunun anlamı nedir bilen var mı?

Çok Yazılan Konular

Temel ek ödemeYarı zamanlı çalışmaSözleşmeli büro personeli maaşı (sağlık yönetimi lisans mezunu)Yarı zamanlı maaş hesaplamaÜnvan değişikliği ve disiplin ceza durumu2026 Promosyon miktarıİller arası tayin engellemesi hk.Sağlık Mazeret TayiniSözleşmeli sağlık personelinin maaşı eksik mi yatıyor?Teşvik ödemesi

Sözlük

Gubaz 1 yıllık izin taleplerinin çakışması 1 bounty isyanı 1 komşunun internetini çalmak 1 ameliyat dikişi 1 çamaşır makinesi 1 Tatlı telaşlar 1 Bugün olanlar 1 şu an çalan şarkı 2 günaydın sözlük 1

Son Haberler

Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası GeliyorDünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!Hakem Kurulu Toplantısı Sona ErdiDışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki kıtlık ile ilgili açıklamaİzmir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen