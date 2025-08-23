Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


23 Ağustos 2025 21:34
evrak gönderiminde tecil sorunu
arkadaşlar tecilim bitmek üzere ve tecil bittikten sonra memurluk için evrak tesliminde bu durum sorun yaratır mı şartlardan birisi de askerlikle ilişiği bulunmamak yazıyor bilgiai olan yardımcı olabilir mi

