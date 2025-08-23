Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


23 Ağustos 2025 21:47
Sayın editörümüzün dikkatine

tarim bakanliği personeli̇ i̇le i̇lgi̇li̇ konularin paylasilmasi i̇çi̇n tarim personeli yada tarim ve orman bakanliği adli genel bir baslik acilmasini istiyoruz.tipki mi̇lli̇ egitim adalet bakanlikalri gibi .alakasiz konularin birbirine girmesi sıkıntı oluyor


E.Kayı Han
Editor
23 Ağustos 2025 22:15

Merhaba iyi akşamlar öncelikle forumda başlıkları küçük harflerle açalım ve konu içeriğindeki mesajı da küçük harflerle yazalım.

Talebinizi memurlar net yönetimine ilettim.

Tekrar iyi akşamlar dilerim.

