Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


23 Ağustos 2025 22:35
başlıklar yapay zekaya dönmüş

hayata dair bir şey kalmamış

Çok Yazılan Konular

Amafakatlakin in günlüğü :)Son heceden kelime bulma oyunuAşırma olan kelime türetmece oyunuRepertuardanKelime OyunuSon iki harften kelime türetmeÖzledimBam telime dokunanlar...Memurlar net'in reklam hastalığıDeğiştirmek istediklerim/iz

Sözlük

komşunun internetini çalmak 1 yıllık izin taleplerinin çakışması 1 günaydın sözlük 1 Kışlık Hazırlığı 1 ameliyat dikişi 1 Bugün olanlar 1 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 1 Tatlı telaşlar 1 Gubaz 1 bounty isyanı 1

Son Haberler

Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkilediİstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemiMarmaris'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli tutuklandıBeşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı açıkladı: Sözleşme ayrıntısı netleşti!Sağlık Bakanı Memişoğlu: Emine Erdoğan'ın mektubu insanlığın ortak vicdanına güçlü bir çağrıdır

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen