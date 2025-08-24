Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


24 Ağustos 2025 03:54
Memur arkadaşıyla ortak iş yapabilir mi ?

Memur ortak arkadaşıyla şirket kurup iş yapabilirmi veya ortak iş yapıcaksa nasıl bir yol izlemeli sıkıntısız bir şekilde ortak şirket açılıyormu bilmiyorum şirketin hepsi arkadaşın üstüne olsada olmaz sizce?

