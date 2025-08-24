Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ağustos 2025 10:02
Hey dostum, sen hala istifa etmedin mi?
Şakşak-Sen'e üye olan memur kardeşler, istifa etmek için daha neyi bekliyorsunuz? Başkanınızın size ve bize neler yaptıklarını görmüyor musunuz? İstifa edin... Gücün kimde olduğunu gösterin...

VHKİ-MEB
Şef
24 Ağustos 2025 11:32
Arkadaş hakem heyeti 10 üye ile (anlaşılan 7'si kamu işvereninden 3'ü de "sendikalardan") toplandı. Yetkili sendika kim olursa olsun zaten 8 ve üzeri üye sağlandı. Hangi sendikada olduğunun pratikte ne faydası var?

FırençeskoTotti
Aday Memur
24 Ağustos 2025 11:37
Al sana bir şakşak-senli. Tamam kardeş, sen sendikanda kalmaya devam et
Vladimir Harkonnen
Aday Memur
24 Ağustos 2025 11:47

Bunun gibi yalakalari linç etmezsek daha çok sendika propagandası yaparlar.

tiang
Şef
24 Ağustos 2025 11:55

Kamusenden istifa edeceğim.


ahmet0688
Aday Memur
24 Ağustos 2025 12:00

Pazartesi vicdanlı arkadaşlar istifa edecektir


masifel1
Aday Memur
24 Ağustos 2025 12:05
Buralara sakinleştirmek için atıldın mı
