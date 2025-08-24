Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
24 Ağustos 2025 12:43
MEB - İlksan Genel Müdürlüğü 250 bin TL için 36 ay kredi 534 bin TL geri ödemesi

Sorarlarsa Faiz haram...

İlkokul öğretmenleri her ay zorunlu aidat ödüyor ve karşılığında ihtiyaç halinde yüksek faizlerle kredi veriliyor.


FırençeskoTotti
24 Ağustos 2025 12:55
Kardeşim yanlış anlama ama bazen öyle saçma konularla burayı meşgul ediyorsun ki anlatamam. Geçenlerde Fenerbahçe-Benfica maçına bahis oynamaya ilgili paylaşımını daha unutmamışken, şimdi de bu...
