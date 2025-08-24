Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
2.ŞARK DÖNÜŞÜ İSTEDİĞİN YERE ATANMA

Bakan Soylu'nun sözü vardı hem 2.şarkı teşvik etmek hemde belli bir yaştan sonra düzenini bozan memurlar için 2.şark dönüşü personeli istediği yere tayin edeceğiz şeklinde söz verilmişti.Puan sisteminde bu sözde unutuldu.


Bu teşkilatta hangi söz yerine getirildi şimdiye kadar

sözle olmaz bu işler
