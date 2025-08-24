KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
33. Dönem için askerlik durumu

Merhaba, ben 33. döneme başvuracağım ama aralık ayında tecilim bitiyor. Spor sınavı ve sözlü mülakat tarihlerini bekleme sürecimde celp dönemimi en geç tarihe seçsem, POMEM'i kazanmam halinde askerlik işlemlerim ertelenir mi ?

Bu durum sorun olacaksa açıköğretime kayıt yaptırmayı düşünüyorum. Bu konuda beni bilgilendirirseniz çok sevinirm

