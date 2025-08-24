Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
promosyon 300k mı ? 150k nakit + 150k faizsiz kredimi?...
lÜtfen katılın en makul olan için mücadele verelim vakit varken

lÜtfen katılın en makul olan için mücadele verelim vakit varken

Ne boş adamsınız yav :D


1 kg demir mi ağır yoksa 1 kg pamuk mu ağır gibi birşey olmaz. 300 TL nakit dururken neden 150 nakil 150 faizsiz kredi alayım ?

"olmaz" kelimesini "olmuş" olacak düzeltiyorum bu arada :)))
90 teklif eden bankanın hala 300 verebileceğine inanıyomusun ?

Yazdığımdan bunu mu anladın gerçekten ? Ben adamın anketini eleştirdim sadece. Bu topluluğa 90 bile fazla.
Hocam siz inanmıyorsanız ankete neden 300 k seçeneği koydunuz

D şıkkı varken diğerlerinin mantığı mı kalıyor zaten! Bu anketi hazırlayan da oy verenler bı IQ test yaptırsın sonucu görelim.

