promosyon 300k mı ? 150k nakit + 150k faizsiz kredimi?...

1 kg demir mi ağır yoksa 1 kg pamuk mu ağır gibi birşey olmaz. 300 TL nakit dururken neden 150 nakil 150 faizsiz kredi alayım ?

1 kg demir mi ağır yoksa 1 kg pamuk mu ağır gibi birşey olmaz. 300 TL nakit dururken neden 150 nakil 150 faizsiz kredi alayım ?