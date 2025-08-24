Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


24 Ağustos 2025 14:20
Yd red
Jandarma sözleşmesi feshedilen uzm. Cvs. İçin yd red vermiş istinafa Gaziantep bölge mahkemesine başvurun demiş fakat avukat bu kararı görmezden geleceğiz esas kararı bekleyeceğiz adli tatil sonunda açıklanır demişti. Mayıs ayında red almıştı eşim. Şimdi esas karardan da red alırsak nasıl bir yol izlemeliyiz? Dönüş olur mu tahmini ne kadar daha sürer? Av. Sigortalı işte çalışma dedi baya zorlanıyoruz o yüzden. Av. ile Görüşüyoruz fakat fazla detay vermiyor. Süreç nasıl işler ? Ne kadar sürer? Av. 6-8 ay içinde yüksek ihtimal döner gözüyle bakıyordu. Fakat ydden red alınca ümitsizliğe kapıldık. Süreçle ilgili bilgiye ihtiyacımız var.

Yahakkk
Aday Memur
24 Ağustos 2025 16:25
dosya ne zaman açıldı dosya içeriği ne benim duyumlarım yd kolay kolay verilmiyor ama bu esastanda red alacağın anlamına gelmiyor

Halkadami89
Şef
24 Ağustos 2025 16:29
Özelden yazınız, görüşelim.
