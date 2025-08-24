Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ağustos 2025 15:13
MEB GÖREVDE YÜKSELME

Daha önce açtığım konu vardı https://forum.memurlar.net/konu/2583482/1.sayfa#d2b505dc-6d73-f011-b17e-a0369f7d1d8eGİH bölümündde yanlış açmışım galiba buradan devam edeyim.

Normal düz memura vhki bilgisayar işletmenine sendika hiçbir kazanım yapmadı. Adalet bakanlığına alkış. Görevde yükselme sınavı açtı.Abi Milli Eğitim Bakanlığı ne zaman açacak şef sayman bari olalım. Siz nasıl kurumsunuz öyle.Öğretmen dışı memura bir gram faydanız yok. Sayın yönetim ana başlıktan haber yapar mısınız? Yok mu sendikadan bir haber bakanlıktan bir haber?


k_emrah05
Aday Memur
24 Ağustos 2025 16:08
ben de dört gözle bekliyorum umarım Bir an önce açılır
Toplam 1 mesaj

