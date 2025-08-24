Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
24 Ağustos 2025 15:55
İlçe emrinde geçen süreler 3 yıllık süre hesabında sayılır mı?

İlçe Emrinde geçen süreler sayılıyor mu?


aniceman
Daire Başkanı
24 Ağustos 2025 17:02

Hayır, sayılmaz.


tonya61
Aday Memur
24 Ağustos 2025 22:43
Hayır sayılmaz,norm fazlasından atanmış olsaydınız sayılıyordu.Seneye il dışı isteyebilirsiniz ama il içi isteyemezsiniz.
