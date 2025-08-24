Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2025 15:55
İlçe Emrindeyken 2 yıl görevlendirme çalıştım şimdi aynı okula sıra ataması ile atandım.3 yılı tamam
İlçe Emrinde geçen süreler sayılıyor mu?

aniceman
Daire Başkanı
24 Ağustos 2025 17:02

Hayır, sayılmaz.

Toplam 1 mesaj

