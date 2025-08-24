promosyon ihalesi için Twitter etkinliği yapılmalı

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Selamun aleyküm kıymetli arkadaşlar, kuvvetle muhtemel yarın anlaşma duyurulacak, anlaşma öncesi son kez Twitter etkinliği fayda verecektir, 3 yıl bekleyeceğimiz bir anlaşma için bu anlaşmaya biraz daha gayret etmeliyiz. Tag ve zamanı aramızda belirleyelim


Cezaevicalisani
24 Ağustos 2025 16:35

#adaleteadaletlipromosyonistiyoruz taggıyla bugün 20:00 da başlayalım arkadaşlar

