Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker


24 Ağustos 2025 16:52
kadroludan sözleşmeliye aynı kpss puanı ile geçiş yapan var mı

Varsa eğer birkaç bir şey danışmak istiyorum da. Teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeliden Sözleşmeliye...4/B Sözleşmeliden 4/B Sözleşmeliye Atanma Durumu4B İstifa Etmiş Büro Personelinin Mühendisliğe Geçişigüvenlik memuru

Sözlük

banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 1 Kışlık Hazırlığı 1 çamaşır makinesi 1 bir insanın arkasından konuşmak 1 komşunun internetini çalmak 1 boş otobüste ayakta gitmek 1 günaydın sözlük 1 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 1 Gubaz 1

Son Haberler

20'den fazla aile 'Adalet Nöbeti' için bir araya geldiBir cana mal olduktan sonra, yoldaki taşlar apar topar kaldırıldıTCG Anadolu liderliğinde İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreni başladı10 yaşındaki çocuğuna kötü muamelede bulunan anne tutuklandıAdana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen