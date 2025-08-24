Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


24 Ağustos 2025 17:16
KİT sözleşmeli personel sözleşme feshi ve yeniden atanma süreci

arkadaşlar merhaba KİT te sözleşmeli personel kendi isteği ile tek taraflı sözleşmeyi feshetmek isterse, KPSS ile yeniden bir KİT e veya herhangi bir kamu kurumuna atanma durumu nedir, detaylandıracak olursam,

1) Aynı unvanda KPSS ile KİT veya 657 sayılı kanuna tabi kamu kurumlarına atanabilir mi, şayet atanabilirse bekleme süresi var mıdır, şartları nelerdir?

2) Farklı unvanda KPSS ile KİT veya 657 sayılı kanuna tabi kamu kurumlarına atanabilir mi, şayet atanabilirse bekleme süresi var mıdır, şartları nelerdir?

