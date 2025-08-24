Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Turkiyedeki en guzel memurluk

Toplu sozlesme olunca ogretmeni ayri bakar, belediyede calisani ayri bakar, saglikcisi ayri bakar, din gorevlisi ayri bakar

ne aldi bizimkiler ek kazanim diye

o yonden sagolsun her toplu sozlesmede bu tur kulfetlerden muafim

cok sukurler olsun Rabbime, bucuk basganima ve degerli kurumuma !!!

Bizim icin kazanimlar eyt dir

bizim icin kazanimlar yapilandirmalardir.

Turkiyenin en buyuk kurumuyuz deyip

40-45 bin memurla kamuda en dusuk maasi alan kurum olup, ESSEKLER gibi calismaktir.

Cok sukur yine yaniltmadilar

toplu sozlesmede kelimemiz gecmemis

yine BABA yi almisiz Elhamdulillah

Kurumdaki isci bize tur bindirirken

yine biz memurlar olarak yok sayilmisiz

Ne diyeyim artik dalgaya da vuruyorum bir cok seyi

Hasbelkader buralari okuyan memur adaylari varsa diyorum ki

kesinlikle sgk yi secmeyin

her kurum memuru bu kurumdan daha fazla maas alip, cogunlukla daha rahat sartlarda calisiyor

Cok tesekkurler Sgk

kendinden bu kadar nefret ettirdigin icin

