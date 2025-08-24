Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Ağustos 2025 18:05
Derece-Kademe
2005 yılında ve 2015 yılında tüm memurlara 1 derece artış verilmişti.Bu sene de olur mu arkadaşlar?

cevherdudayev1
Genel Müdür
24 Ağustos 2025 19:58

bu sendikalar varken bi cacık olmaz

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda Birlik2024 Yılı Cte Kar PayıAdalet Bakanlığı Kazanımları Açıklandı.Kendine Saygısı Olan Kişiler Sendikalardan İstifa Etsinpromosyon 300k mı ? 150k nakit + 150k faizsiz kredimi?...Toplu sözleşme kazanımlarıBüro Memur SenYapılandırma15 günlük mehil müddeti fiili çalışma süresinden sayılır mı?Merkez Şube müdürlüğü çalışma şartları hakkında bilgi alabilir miyim

Sözlük

günaydın sözlük 1 boş otobüste ayakta gitmek 1 çamaşır makinesi 1 bir insanın arkasından konuşmak 1 Kışlık Hazırlığı 1 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 1 Gubaz 1 komşunun internetini çalmak 1 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 1

Son Haberler

Bilgisayar tamircisi kadın, mesleği stajyerlere öğretiyorDenizde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen kurtarılamadıOsmanlı'nın kayıp gemisi Akdeniz'de bulunduDMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşteDenizli'deki orman yangınıyla ilgili 1 kişi yakalandı

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen