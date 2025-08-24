Sendika Serbest Giyim Eylemi

Bu aralar öğretmen olmayanlar , sosyal medya mecralarında ve direkt halk arasinda sürekli öğretmenlere serbest giyim kalkıyor vs gibi şeyler konusuluyor .Bunu nerden cikartiyorlar yoksa bir deli kuyuya taş mı attı ?

