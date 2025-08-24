Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Sendika Serbest Giyim Eylemi
Bu aralar öğretmen olmayanlar , sosyal medya mecralarında ve direkt halk arasinda sürekli öğretmenlere serbest giyim kalkıyor vs gibi şeyler konusuluyor .Bunu nerden cikartiyorlar yoksa bir deli kuyuya taş mı attı ?

24 Ağustos 2025 19:51

2025-2026 yılı genelgesinde şöyle bir kısım geçiyor

Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sorumluluğun bilinciyle eğitim kurumları yönetici, öğretmen ve eğitim çalışanlarının mesleki etik ilkelere uygun şekilde hareket etmelerinin sağlanması, eğitimcilik formasyonuna uygun İlgi (h) Yönetmelik doğrultusunda belirlenen kılık kıyafet seçimi, tutum ve davranışlarıyla öğrencilere örnek olması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

neden gündem oldu konusunda 2 hususu da belirtmek gerekir birincisi sonradan başka bir iş yapmaya başladığı söylenen öğretmenlik yaptığı sırada aşırı açık giyinip öğrencilerinin açık giysisiyle ders anlattığı videosunu çektiği bir kadın vardı o kadının görüntüleri tekrar twitterda paylaşılmaya başlanıldı bu bir ikincisi ise en azından beni rahatsız eden ziya selçuk döneminde 2 tane öğretmen vardı bu öğretmenler belirli bir davranış yüzünden gündem olmuşlardı. fatih altaylıya katılan ziya selçuk a fatih altaylı bu konu hakkında soru neden bu öğretmenlerin görev yerlerini değiştirdiniz diye sonra aynı programda ziy

