Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Ağustos 2025 20:04
#adaleteadaletlipromosyonistiyoruz Twitter etkinliği başladı

Kuvvetle muhtemel yarın açıklanacak promosyon arkadaşlar köprüden önceki son çıkış destek olalım twit atalım bismillah


kpssme
Aday Memur
24 Ağustos 2025 20:22

Sendikadan istifa etseniz daha çok etkisi olur. Çünkü sendika üye sayısı kadar para kazanıyor. En az 10.000 kişi bile istifa etse sendika aylık 1.000.000 TL parasından olacak. Onlar size kazandırmıyorsa siz de onlara para kazandırmayın. Bavul valiz gibi şeylere tamah etmeyin. Atalarımız, aza tamah eden çoğu bulamaz demiş


Cezaevicalisani
24 Ağustos 2025 20:24

Kardeşim bizim sendikamız yok , onu bunu boşver gel twit atalım sesimizi duyuralım


delocan
Memur
24 Ağustos 2025 20:36
azat tamah etmeyen çoğu bulamaz degilmiydi?
kpssme, 20 dk. önce

