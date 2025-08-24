Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Ağustos 2025 20:05
öğretmene tek tip kıyafet çok saçma değil mi?

bence öğretmenin görgü kuralları ile uyumlu ve/veya meslek etiği ile uyumlu olduğu sürece kıyafetine karışmak doğru değil.

ayrıca şunlar: mesela ben dar kıyafetle ders anlatamam, stres olurum. kendi kıyafetime başkası karar verirse ben mutsuz olurum.


786786
Memur
24 Ağustos 2025 20:38

hocam bana görgü kuralları veya meslek etiğinin tanımını yapar mısınız yani nasıl çizgi çekebiliyorsunuz bu uygun bu uygun değil diye

Toplam 1 mesaj

