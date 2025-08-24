Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Uzman erbaş istifa sonrası açıktan atama

Herkese kolay gelsin. Bu yıl sonu uzman erbaş olarak sözleşmem bitiyor ve 7 yılım dolduğundan sözleşme yenilemeyeceğim. İkamet ettiğimiz yerin Kaymakamı aile dostumuz kendisiyle önümüzdeki günlerde görüşeceğiz. Merak ettiğim kaymakamların açıktan atama ile memur alma hakkı varmıdır? Bir arkadaşım belediye, üniversite, istaiye vb yerler açıktan atama ile personel alıyorlar ama Kaymakamlık alamıyor dedi. Bu konuda bilgisi olan beni aydınlatabilir mi?

