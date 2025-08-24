Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Yazı İşleri Müdürlüğü'nü kazanırsam seneye tayin isteyemiyor muyum?

12 yıllık zabıt katibiyim, tabiki garantisi yok ama varsayalım ki önümüzdeki yazı işleri müdürlüğü sınavını kazandım ve bir ilçeye yazı işleri müdürü olarak atandım, böyle bir durumda seneye havuz tayininden yararlanamıyor muyum? Yanlış hatırlamıyorsam 2 sene boyunca değişiklik olmuyordu diye biliyorum, doğru mu arkadaşlar?

