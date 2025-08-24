Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker


24 Ağustos 2025 23:06
Yerel Yönetim Memurlarimiza Toplu Tasima Kart Verilmesini hakkında ?

Büyükşehir kapsamına giren illerdeki belediyelerde görev yapan memurlarımıza, mesaiye geliş ve gidişlerinde toplu taşıma araçlarından yararianabilmeleri için toplu tasima kart verilir. Aktarmali ulasim zorunluluğu olan personel için ise bir gidis ve bir gelise birer aktarma ilave edilmesini sağladık. Bilgisi olan var mı bu maddeden?

Çok Yazılan Konular

2025 Yılı İBB maaş promosyonuTOPLU SÖZLEŞME EKONOMİSTLERİN DURUMUİBB, İETT, İSKİTeknisyen sürekli gece de çalıştırabilir mi?Lisans MezuniyetiBelediyede yazı işeri müdürü için şef şartı var mı?2025 Naklen Atama Kontejanları

Sözlük

boş otobüste ayakta gitmek 1 Kışlık Hazırlığı 2 bir insanın arkasından konuşmak 1 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 1 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 1 şebnem ferah 1 günaydın sözlük 1

Son Haberler

Bilgisayar tamircisi kadın, mesleği stajyerlere öğretiyorDünyada kırmızı et fiyatları 'rekor' seviyedeBalıkesir'de meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildiKilis'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk su kuyusunda ölü bulunduSındırgı'da korkutan depremler: AFAD ve Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen