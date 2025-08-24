KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Pomem Sağlık
Arkadaşlar merhaba hastaneye sağlık testine gittiğimizde belirli doktorlar e-Nabız geçmişine baktığını biliyoruz ama diğer branşlarda baktıkları zaman 1 veya 2 senelik duruma mı bakıyor yoksa hastaneye gittiğimiz ilk tarihten itibaren mi?

