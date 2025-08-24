Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ağustos 2025 23:51
3600 ek gösterge çalışması önceliklendirilecek.

sekizinci dönem toplu sözleşmede bu ibarenin olması bulmaca gibi ne anlama geliyor bilen var mı önceliklendiriilecek sonlandırılacak ortalandırılacak bu gibi söylemler kafa karıştırıcı bir şey ya çıkar ya çıkmaz yani büyük bir olasılıkla çıkacak mı deniyor zaman da belirtilmemiş üç vakte kadar çıkar gibi olmuş yani üç sene de olur 30 sene de olur


üçbuçukali
Müsteşar
25 Ağustos 2025 01:10

Hep olcak insallah olcak

valla olcak

calisilcak yapilcak edilcek

planlancak

cak cak cak cuk cuk cuk

bu isin olacagini zannetmiyorum

