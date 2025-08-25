Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
25 Ağustos 2025 01:31
John Benjamin TOSHACK

22 mart 1949 tarihinde dogmus

Galli eski futbolcu ve teknik direktordur

1997-1999 yillari arasinda Besiktas in hocaligini yapmistir

Deyim icinde kullanirsak

TOSHACK gecmek : Dunku torpilli taseronlarin kamu iscisi olup memurlari maas olarak tokatlamalari sonucunda

memnunsen uyeleri ve diger memurlara yaptiklari eylemdir.

Hala TOSHACK gecilmeyi hazmedebilen

memnunsen ve kamusenci memurlara selam olsun

