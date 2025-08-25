Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Astasak ve Asem e dair

Öncelikle merhabalar, Asatasak ve Asem önlisans kpss puanlamasana dair bir sorum olacaktı; Astasak'ta kadın personel taban puanı olarak 79 olarak bulabildim bunun manası sabit baraj puanı oyarak mı yoksa son alımlarda çağrıda ya da son girenin taban puanı mı? Asem konusunda da 2022,2023,2024 jandarma kadın taban puanını bulabildim ancak son alımında kaçla kapattığına dair bir bilgi edinemedim. Puanım 76,5 (sağlık dolayısıyla mümkün görmediğimden hazırlanmamıştım) bu yıl çağırma ihtimalleri var mıdır? Önümde pmyo olduğu için o yönde bir baskı var. Bu yüzden ivedilikle cevap bulmam gerekiyor. Şimdiden ilginiz için teşekkür ederim.


Ayrıca şu an farkettim yazım hataları için lütfen kusura bakmayın otomatik düzeltmede oluşmuş.

