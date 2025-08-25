Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


25 Ağustos 2025 10:04
kitlerde tazminatlar

Arkadaşlar kitlerde başarı zammı, dil tazminatı vs. sözleşme ücretinin üstüne mi ekleniyor?Yani gelir vergisi kesintisi oluyor mu yoksa ek ödeme olarak mı veriliyor?


Muiddin
Aday Memur
25 Ağustos 2025 11:16

Sözleşmeye ekleniyor, gelir vergisi kesintisi oluyor.



