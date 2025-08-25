Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Ağustos 2025 13:27
ÜST ÖĞRENİM- EK KADEME/DERECE

Merhaba, Ön lisans mezunu olarak TEKNİKER unvanı ile kadrolu atandım. Daha sonra 4 yıllık İŞLETME bitirdim ve 2 kademe daha aldım. Eğer üst öğrenimim olan MÜHENDİSLİK bitirirsem ek kademe veya derece alacak mıyım? Teşekkürler.

