Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker


25 Ağustos 2025 13:31
3+1 Sözleşmeli personel kadroya geçince izin durumu
Merhaba 3 senenin sonunda kadroya geçen sözleşmeli personelin sözleşmeli iken izini kadroya geçip memur olduğu zaman devrediyor mu ?

