Sistem Nasıl Değişir? Toplu Sözleşme Masasında Yeni Bir Denklem

Öğretmen ve sağlık çalışanlarının sendikalardan ayrılma kararı, mevcut sendikal yapıya karşı güçlü bir protestodur. Yıllardır devam eden toplu sözleşme süreçlerinden duyulan hayal kırıklığının bir sonucu olarak bu iki büyük meslek grubunun "yetkili sendikalara destek vermeme" kararı, memur sendikacılığında köklü bir değişimi tetikleyebilir.

Eğitim ve sağlık alanındaki dev sendikalar, üye sayılarının büyük bir kısmını bu iki gruptan alıyor. Eğer öğretmenler ve sağlıkçılar yetkili sendikalardan kitlesel olarak ayrılırsa, bu sendikalar masaya oturma yetkisini kaybedebilir. Bu durum, sendikalar arasında ciddi bir rekabet ortamı yaratır ve memurların taleplerini gerçekten temsil edecek yeni bir liderlik arayışını başlatır.

Yetkiyi devralan yeni sendikalar, mevcut düzenin yarattığı memnuniyetsizlikten güç alarak masaya daha sert bir duruşla oturabilir. Bu durum, toplu sözleşmelerde daha önce elde edilemeyen kazanımların önünü açabilir. Refah payı, vergi dilimi mağduriyetinin giderilmesi ve ek gösterge gibi memurların en temel beklentileri için daha kararlı bir mücadele sergilenebilir.

Sendikadan ayrılmak, pasif bir eylem gibi görünse de aslında çok güçlü bir protestodur. Bu eylem, mevcut sendikaları kendi politikalarını ve ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye zorlar. Yetkiyi kaybetme korkusu, sendikaların tabanla bağlarını güçlendirmesine ve memurların gerçek beklentilerini dikkate almasına neden olabilir.

Sonuç olarak, eğitim ve sağlık çalışanlarının sendikalardan ayrılması, sadece üye sayılarını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda toplu sözleşme masasında yeni bir dönemin başlamasına zemin hazırlar. Bu eylem, mevcut düzenin sorgulanmasını sağlayarak memur sendikacılığına yeni bir yön verebilir.