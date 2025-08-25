Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


25 Ağustos 2025 14:22
eş durumu ataması
Ben 10 yıllık polis memuruyum 2 şark yaptım şuan batı ilindeyim eşim doğu iline 3+1 sağlık personeli olarak atandı 1 yılı dolduğunda eşim benim yanıma gelebilir mi bilgi sahibi olan cevap verirse sevinirim

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunMazeret ataması 20252025 banka promosyonuhani polise zam calismasi vardi nerde promosyondanda umudu kestikKonya'da Polis noktası kurulması hadisesiİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolnet güncel2.ŞARK dönüşü istediğin yere atanmaPersonel Başkanlığı Mahkeme Kararı

Sözlük

Kışlık Hazırlığı 2 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 workon 2 günaydın sözlük 3 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 3 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 1 boş otobüste ayakta gitmek 1 şebnem ferah 2 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 2 bir insanın arkasından konuşmak 1

Son Haberler

YKS Türkiye birincisinin tercihi belli olduCHP'li bir belediye başkanı daha partisinden istifa ettiErdoğan: Düşmanlarımıza korku veren birliğimizi koruyacağızKöpeğe çarpmamak için manevra yapan araç kaza yaptı: 2 ölüKöpeğini gezdirirken tasmasız kangalların hedefi oldu

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen