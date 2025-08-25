Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Ağustos 2025 16:26
İcra takibinde süreç ve disiplin soruşturması

İyi günler. Şu anda bankalara tüketici kredileri ve ek hesap kullanımından kaynaklı yaklaşık üç milyon lira borcum bulunmakta. Eylül ayı itibariyle artık aylık taksitleri ödeyecek durumda değilim ve 90 gün içinde yasal takip başlayacak. Zaten borcu borçla ödemeye çalıştığım için işler bu hale geldi. Maddi manevi psikolojik olarak bitmiş durumdayım. Benim sorularım şu? Yasal takip süreci nasıl ilerliyor? En önemlisi de çalıştığım kuruma bu borçlardan dolayı icralık olmaktan hakkımda disiplin soruşturması açılır mı? Ne ceza verilir? İşten atılma olur mu? Bir banka için bir soruşturma mı açılır yoksa mesela ek hesap için ayrı kredilerin her biri için ayrı ayrı mı soruşturma açılır. Kendisi yaşayan yada etrafında yaşamış kişiler bulunanlar yazabilir mi ? Bilgi verebilir mi?


Anuşirvann
Genel Müdür
25 Ağustos 2025 17:24

Öncelikle geçmiş olsun. İcradan dolayı bazı kurumlar disiplin soruşturması başlatıyor. Ama her icra için ayrı ayrı değil tümü için tek soruşturma açılır. Alacağın ceza en fazla kınama cezası olur. Onu da itiraz yoluyla uyarı cezasına çevirebilirsin. İşten atılma diye bişey söz konusu olmaz asla.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Birleşik kamu iş sendikasıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiEğer biraz vicdanınız varsa hepiniz istifa edersinizPolislere neden bişey yok?Memur Sen ve Kamu Sen Hakem Heyetine Üye Verdi HaberleriMemur-Sen Hakem Heyeti üye gönderecek galibaMühendisler tam olarak ne kazandı? Hey dostum, sen hala istifa etmedin mi?Gih kazanımı hk

Sözlük

protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 4 şebnem ferah 2 workon 2 arbeit macht frei 1 bir insanın arkasından konuşmak 1 boş otobüste ayakta gitmek 1 Kışlık Hazırlığı 2 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 1 günaydın sözlük 3 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 3

Son Haberler

Göbek atarak ayakkabı çaldılarYKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadıİsrail, Gazze'de hastaneye saldırdı: 5'i gazeteci 20 ölüDayısını öldürüp metruk eve gömdü, 5 gün sonra suçunu itiraf ettiDolar 41 TL'nin altına geriledi

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen