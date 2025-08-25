İcra takibinde süreç ve disiplin soruşturması

İyi günler. Şu anda bankalara tüketici kredileri ve ek hesap kullanımından kaynaklı yaklaşık üç milyon lira borcum bulunmakta. Eylül ayı itibariyle artık aylık taksitleri ödeyecek durumda değilim ve 90 gün içinde yasal takip başlayacak. Zaten borcu borçla ödemeye çalıştığım için işler bu hale geldi. Maddi manevi psikolojik olarak bitmiş durumdayım. Benim sorularım şu? Yasal takip süreci nasıl ilerliyor? En önemlisi de çalıştığım kuruma bu borçlardan dolayı icralık olmaktan hakkımda disiplin soruşturması açılır mı? Ne ceza verilir? İşten atılma olur mu? Bir banka için bir soruşturma mı açılır yoksa mesela ek hesap için ayrı kredilerin her biri için ayrı ayrı mı soruşturma açılır. Kendisi yaşayan yada etrafında yaşamış kişiler bulunanlar yazabilir mi ? Bilgi verebilir mi?