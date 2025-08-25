Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


25 Ağustos 2025 16:36
İzmir Polise Yine Mukavemet
Arkadaşlar sürekli İzmir den Polise Mukavemet videoları geliyor ama kimse ne açıklama yapıyor ne başka bir şey vallahi ne olacak böyle?

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunMazeret ataması 20252025 banka promosyonuhani polise zam calismasi vardi nerde promosyondanda umudu kestikİcralık polislerKonya'da Polis noktası kurulması hadisesiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolnet güncel2.ŞARK dönüşü istediğin yere atanmaPersonel Başkanlığı Mahkeme Kararı

Sözlük

protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 4 şebnem ferah 2 workon 2 arbeit macht frei 1 bir insanın arkasından konuşmak 1 boş otobüste ayakta gitmek 1 Kışlık Hazırlığı 2 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 1 günaydın sözlük 3 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 3

Son Haberler

Göbek atarak ayakkabı çaldılarYKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadıİsrail, Gazze'de hastaneye saldırdı: 5'i gazeteci 20 ölüDayısını öldürüp metruk eve gömdü, 5 gün sonra suçunu itiraf ettiDolar 41 TL'nin altına geriledi

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen