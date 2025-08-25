4B Becayiş Hakkında...

Arkadaşlarım merhaba. Rica ediyorum bilgi sahibi tecrübeli abi ve ablalar ve arkadaşlar bilgi verebilir mi?

Ben 4b olarak MSB kurumuna destek personeli temizlik olarak atandım. Yaşadığım şehre 5 saat uzaktaki bi şehre. Becayiş ile memleketime dönmek istiyorum. Sebebim ise şu; anne ve babam yaşlı ve hasta insanlar. Kardeşim yurt dışında, kız kardeşim ise kendi ailesi ile meşgul ve belirli bir süre o bakacak belirli bir süre ben. (15er gün şeklinde veya 1 ay şeklinde karar aldık) şimdi ben ailemi her 15 gün veya ayda 1 gidip gidip getirsem masraf ve eziyet. Üstelik doktoru evi düzeni orada o insanların. Annem kısmi olarak görme yetisini kaybetti. Babam ise osteoporoz rahatsızlığı çekiyor. Gücü yok bir şey yapamıyor. Muhakkak yardım eden olmalı. Yeminle söylüyorum 6 7 yıldır çay içmeye dahi çıkmadım. Ben yokken rahatsız olurlar diye. Hem tansiyon hem şeker hem osteoporoz hem görme sıkıntısı hastalıkları çekiyorlar.

Ben memlekette iken arabam yok fakat her işlerini görüyor kimseye bırakmıyorum işlerini. Böyle şeyler yaşayanlar beni anlar. Arkadaşlar anne babayı atamaz veya satamazsınız. Ben pek bilgi toplayamadım buraya üye oldum ve sizlere danışıyorum. Binbir emekle atandım. Yaşım 30lara yaklaştı. Bekarım. Anne babama kol kanat germek durumundayım. 4b destek personeli temizlik olarak memlekete becayiş için hangi şartları sağlamak gerek. Henüz yolun başındayım. Bana yön gösterin ona göre hareket edeyim. Memlekete olursam kardeşim gündüzleri yanlarında olacak ben ise gelir gelmez işten yanlarında olacağım. Tek sıkıntım bu. Yoksa asla böyle yer değiştirme vs düşüncem yok durduk yerde. Zaruret olmasa bu kadar konuşmam dahi.

Şimdiden bilgiler için teşekkür ederim.