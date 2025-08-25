Ünvan Değişikliği Sınavı Türkiye Geneli mi Olacak

Bugün başvuru yaptım, tüm unvanları da kontrol ettim başvuru yapılan il otomatik olarak Türkiye Geneli çıkıyor, görevde yükselmede ise sadece komisyona bağlı olduğun il neyse o çıkıyor. Ünvan değişikliği sınavı Türkiye geneli mi , Türkiye geneli olsa il tercihi zamanı mağduriyet yaratmaz mı

Bugün başvuru yaptım, tüm unvanları da kontrol ettim başvuru yapılan il otomatik olarak Türkiye Geneli çıkıyor, görevde yükselmede ise sadece komisyona bağlı olduğun il neyse o çıkıyor. Ünvan değişikliği sınavı Türkiye geneli mi , Türkiye geneli olsa il tercihi zamanı mağduriyet yaratmaz mı