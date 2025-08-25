Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Ağustos 2025 17:27
Ünvan Değişikliği Sınavı Türkiye Geneli mi Olacak
Bugün başvuru yaptım, tüm unvanları da kontrol ettim başvuru yapılan il otomatik olarak Türkiye Geneli çıkıyor, görevde yükselmede ise sadece komisyona bağlı olduğun il neyse o çıkıyor. Ünvan değişikliği sınavı Türkiye geneli mi , Türkiye geneli olsa il tercihi zamanı mağduriyet yaratmaz mı

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda Birlik2024 Yılı Cte Kar PayıKendine Saygısı Olan Kişiler Sendikalardan İstifa EtsinYapılandırmaDerece KademeAdalet Bakanlığı Kazanımları Açıklandı.Merkez Şube müdürlüğü çalışma şartları hakkında bilgi alabilir miyim #adaleteadaletlipromosyonistiyoruz Twitter etkinliği başladıYazı İşleri Müdürlüğü'nü kazanırsam seneye tayin isteyemiyor muyum?Ünvan Değişikliği Sınavı - Sosyal Çalışmacı

Sözlük

Kışlık Hazırlığı 2 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 boş otobüste ayakta gitmek 1 bir insanın arkasından konuşmak 1 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 4 arbeit macht frei 1 workon 2 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 1 günaydın sözlük 3 şebnem ferah 2

Son Haberler

Göbek atarak ayakkabı çaldılarYKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadıİsrail, Gazze'de hastaneye saldırdı: 5'i gazeteci 20 ölüDayısını öldürüp metruk eve gömdü, 5 gün sonra suçunu itiraf ettiDolar 41 TL'nin altına geriledi

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen