Milli Eğitim Bakanlığı
25 Ağustos 2025 18:35
Bereketli Bir Toplu Sözleşme Süreci Oldu

Evet arkadaşlar Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz yaptığı açıklamada bereketli bir toplu sözleşme süreci geçirdiklerini ve kimsenin kazanımlarını küçümseyemeyeceğini söylemiş. Bizim bilmediğimiz gizli bir kazanım mı var, eğitim bir senli arkadaşlar bu konuda yardımcı olsunlar, aklımızla dalga geçiliyor sanki


Shangrilla
Memur
25 Ağustos 2025 19:47

2 yılda %30 bile yapmıyor teklif edilen zam oranı. Hangi kazanım, hangi bereket?


Hayydar
Aday Memur
25 Ağustos 2025 19:59

Yav he he, ne bereketli bir dönem oldu, yine her zamanki gibi kaşıkla verip kepçeyle geri aldınız, bunları zamdan mı sanıyorsunuz, enflasyona ezilip gidiyor!?? Amma ne kazanımmış, hiç bu kadar devasa kazanım görmediydik, memurları aptal yerine koyuyor bunlar, politika bu işte, çok yüzlülük/ çok yalancılık!!?

