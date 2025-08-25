Ünvan değişikliği sınavında 3 soruya cevap vermek için neden Ankara'ya kadar gidiyoruz?

Bunun mantığını bir türlü anlayamadım. O sordukları bomboş 3 soruyu yazılı sınava eklesinler, biz de orada cevaplayalım. Bunun için Ankara'ya kadar gitmeye ne gerek var ya. Bu ilkel, çağ dışı sistemden ne zaman vazgeçecekler? Türkiye'nin her yerinden insanlar 3 tane saçma sapan soruya cevap verecek diye saatlerce yol gidiyor, bir sürü masraf yapıyor ve sonunda da çoğu eleniyor. Harcadığı zaman ve para ile kalıyor. En azından 3 soruya yanıt vermek için Ankara'ya kadar çağırma saçmalığından vazgeçsinler, en azından elendiğimizde o kadar zorumuza gitmez