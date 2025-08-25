Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
2. İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu Yayınlandı

Başvuru Başlangıç: 3 Eylül 2025

Bitiş : 5 Eylül 2025 (Saat 13.00?a kadar)

Atamalar: 5 Eylül 2025

İlişik Kesme: 8 Eylül 2025

https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2025_08/25155740_20252_iller_arasi_istege_bagli_yer_degistirme_duyurusu.pdf

