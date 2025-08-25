Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


25 Ağustos 2025 20:25
spor guvenligi
kolay gelsin ilçe emniyet müdürlüklerinde 6222 sayılı kanun kapsamında yapılacak olan maç seyri yasaklari ile ilgili islemler hangi birim tarafından yapılır ve takibini kim yapar

Yarınsız001
Aday Memur
25 Ağustos 2025 20:32
polis merkezi
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunMazeret ataması 20252025 banka promosyonuhani polise zam calismasi vardi nerde promosyondanda umudu kestikİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKonya'da Polis noktası kurulması hadisesiPolnet güncel2.ŞARK dönüşü istediğin yere atanmaPersonel Başkanlığı Mahkeme Kararı

Sözlük

arbeit macht frei 1 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 Kışlık Hazırlığı 1 şebnem ferah 2 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 3 günaydın sözlük 3 workon 2 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 3

Son Haberler

5 günde aynı evde 4 kez yangın çıktıBatman'da meşe ağacından düşen şahıs hayatını kaybettiKur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandıRektörlükten sıralara: Ak Partili Vekil yeniden sıralara dönüyorGalatasaray, haftayı averajla lider tamamladı

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen