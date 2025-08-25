KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
25 Ağustos 2025 20:27
2026 KPSS Yaş şartı

Merhaba arkadaşlar 2026 kpss ye hazırlanmak istiyorum ama 35 yaş üzeri yaş şartı var sanırım artık tüm ilanlar öyle merkezi atamada yaş sıkıntı değil diyenlerde var bu konuda bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim.


endstrci
Aday Memur
25 Ağustos 2025 22:11
her alımda 35 yaş şartı yok. kuruma göre değişiyor. merkezi atamada kadroluysa yaş şartı yok sözleşmeliyse yaş şartı olabiliyor diye biliyorum.
