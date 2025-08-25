Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
25 Ağustos 2025 20:30
Hakem Toplantısında Ne Konuşuluyor ?
Temsilci gönderen sendikalar neden 4 toplantıda ne müzakere edilip, ne konuda fikir teatisi ya da emri vakisi yapıldı, açıklamıyor ? Toplantılarda alınan kararlar ya da konuşulanlar gizli mi ???

Açıklanması yasak bilmiyor muydunuz? (!) İnsanı merakta bırakmak için söylemiyorlar neden olacak ki

