25 Ağustos 2025 20:57
İBB Memur kadrosu
zabıtalara mesaj gitti. memur kadroları için mesaj gelen var mı ?

magerush
25 Ağustos 2025 21:13

Memur kadroları için mesajlar gelmeye başladı. Aynı kadroda olan arkadaşa geldi ama bana gelmedi.


Sparcox
Aday Memur
25 Ağustos 2025 21:14
bana da gelmedi. Niye acaba. herhangi bir sicil kaydı mahkeme vs. Var mı hocam sizde
magerush
25 Ağustos 2025 21:23

Şükür bir şeyim yok hocam. Bende garipsedim. Hepimizi birlikte çağıracaklarını söylemişlerdi.

Sparcox
Aday Memur
25 Ağustos 2025 21:24
ben de sadece zabıtalara geldi heralde bizim süreç farklı diye düşündüm o yüzden sorayım dedim. yarın ararız İKyı inşallah bir problem yoktur
magerush
25 Ağustos 2025 21:29

Yoktur sannımca bekleyelim, biraz sabredelim hocam :)

Sparcox
Aday Memur
25 Ağustos 2025 21:30
aynen bakalım artık
