Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker


25 Ağustos 2025 22:37
3+1 istihdam edilen memurun bekleme suresi hakkinda

Merhabalar arkadaşlar çalıştığım kurumda şoför olarak çalışıyorum ve Aralık ayında 3. Yılım dolacak ve aday memur olacağım. Aday memur olduktan sonra istifa etmeyi düşünüyorum asıl mesleğim mühendis. İstifa sureci ile alakalı bir kaç sorum olacak arkadaşlar

1. Aralık ayında 3. Yılım dolacak ve aday memur olacağım yeni bir sözleşme imzalayacak miyim (her ocakta imzalanan yıllık sözleşme) imzalamayacaksam istifa ettigim taktirde fesh edilecek bir sözleşme olmayacağı için bekleme süresi ne olur

2. İstifa ettikten sonra 2026 KPSS sınavına girip tekrardan sözleşmeli olarak herhangi bir kuruma düz memur veya mühendis olarak atanmam durumunda varsa bekleme süresi engel olurmu

3. Sözleşmeli iken istifa edilirse yeni KPSS ile atansan dahi 1 yıl bekleme şartı vardır deniyor bekleme süresi varsa aday memurken istifa etmem durumunda yine 1 yıl mi yoksa daha mı fazla olur

