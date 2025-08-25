Gündem \ Spor
Editörler : supporters.alex 10


25 Ağustos 2025 23:00
2025 2026 Sezonu Süper Lig Tahmin Yarışması 4. Hafta

Maç Başlangıcı: 29 Ağustos 2025 Saat: 19:00

Göztepe-Konya

Kasımpaşa-Gaziantep

Kocaeli-Kayseri

Antalya-Karagümrük

Başakşehir-Eyüp

***************************

Galatasaray-Rize

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Alanya-Beşiktaş

Trabzon-Samsun

*****************************

Hatay-İstanbul

Sarıyer-Erzurum

Van-Bandırma

Sakarya-Bolu

Maç Skoru: Galatasaray-Rize

