Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


26 Ağustos 2025 02:37
mazeret ataması hk
hayırlı geceler , 2023 yılında deprem sonrası afet bölgesi olmayan X ilinde şark görevimi yapmaktayken memleketim olan y deprem iline depremden 20 gün sonra gönüllü olarak tayin dilekçesi yazdım uygun görülmedi. 1 yıl sonra tayin döneminde y deprem ilini 1. sıraya yazmama rağmen 4. tercihim olan başka bir ile tayinim çıktı. akabinde öğretmen olan eşim kendi atama dönemlerinde y deprem iline tayini çıktı 3 kez mazeret dilekçesi yazmama rağmen benim y deprem iline tayinim uygun görülmedi. 1 yılı aşkın süredir ben başka ilde eşim başka ilde görev yapıyor malumunuz olduğu üzere 2025 AİLE YILI bu yıl yine eşimin çalıştığı Y deprem ili için mazeret dilekçesi yazmak istiyorum. nasıl bir yol izlemeliyim??? not: depremde 1. derece ailemden can kaybı yok , gitmek istediğim il kendi memleketim ancak büyükşehir statüsünde , eşimin bana tabii olduğunu biliyorum.

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunMazeret ataması 2025Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerhani polise zam calismasi vardi nerde promosyondanda umudu kestik2025 banka promosyonu2.ŞARK dönüşü istediğin yere atanmaPersonel Başkanlığı Mahkeme KararıPolnet güncelKonya'da Polis noktası kurulması hadisesi

Sözlük

arbeit macht frei 1 piknik 1 günaydın sözlük 3 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 3 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 3 Kışlık Hazırlığı 1 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 şebnem ferah 2 workon 2 Tatil beldesinde yaşamak 1

Son Haberler

Başarısız araştırma görevlisinin ilişiği kesilebilir!26 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıklarıKumanya Kart İle Sofralara Bereket!Mizah Dolu Köy: Karikatürlü Evler ve Sertifikalı Kılıbıklık!İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen