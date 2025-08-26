mazeret ataması hk

hayırlı geceler , 2023 yılında deprem sonrası afet bölgesi olmayan X ilinde şark görevimi yapmaktayken memleketim olan y deprem iline depremden 20 gün sonra gönüllü olarak tayin dilekçesi yazdım uygun görülmedi. 1 yıl sonra tayin döneminde y deprem ilini 1. sıraya yazmama rağmen 4. tercihim olan başka bir ile tayinim çıktı. akabinde öğretmen olan eşim kendi atama dönemlerinde y deprem iline tayini çıktı 3 kez mazeret dilekçesi yazmama rağmen benim y deprem iline tayinim uygun görülmedi. 1 yılı aşkın süredir ben başka ilde eşim başka ilde görev yapıyor malumunuz olduğu üzere 2025 AİLE YILI bu yıl yine eşimin çalıştığı Y deprem ili için mazeret dilekçesi yazmak istiyorum. nasıl bir yol izlemeliyim??? not: depremde 1. derece ailemden can kaybı yok , gitmek istediğim il kendi memleketim ancak büyükşehir statüsünde , eşimin bana tabii olduğunu biliyorum.

