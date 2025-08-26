Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Destek Personelinden Güvenliğe Geçiş
Günaydın ben 2022 kpss puanıyla gsb de destek personeli olarak çalışıyorum. 2024 puanım var ve şuan tıbbı sekreterlikten mezun olmak üzereyim. 2026 kpssye de hazırlanıyorum. aynı zamanda güvenlik belgem ve kartımda var boyumda 160 üstü 2024 veya 2026 kpss puanım ile güvenlik olarak atanabilir miyim ? 1 yıl beklemem gerekiyor mu?

ekremcan58
Aday Memur
26 Ağustos 2025 09:00
geçiş yapabilirsiniz aynı ünvan olmadığı sürece sorun yok
