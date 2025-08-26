Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


26 Ağustos 2025 09:28
icra bilgi
dosyam kapandığı halde maaşımdan kesinti yapıldı dilekçe yazıp gönderdim ne yapmam gerekiyor ya da ne zaman geri yatar bilgisi olan

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunMazeret ataması 2025Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler2025 banka promosyonuhani polise zam calismasi vardi nerde promosyondanda umudu kestik2.ŞARK dönüşü istediğin yere atanmaPersonel Başkanlığı Mahkeme KararıPolnet güncelKonya'da Polis noktası kurulması hadisesi

Sözlük

şebnem ferah 2 arbeit macht frei 2 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 3 workon 2 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 4 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 3 Tatil beldesinde yaşamak 1 homo sacer 2 onomatope 1 Kışlık Hazırlığı 1

Son Haberler

Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizi selamlıyor, kendilerine dayanışma mesajlarımızı iletiyorumİBB yolsuzluk soruşturmasında yeni gözaltıBakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor13 aracın lastiğini kesen 15 ve 16 yaşındaki iki şüpheli yakalandıBireysel Silahlanma 40 Milyona Yaklaştı! 'Cezaların Caydırıcılığı' Yeniden Gündemde

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen